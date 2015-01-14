Глава ГАТИ Олег Зотов возглавит Жилищный комитет

Олега Зотова, который ранее возглавлял Государственную административно-техническую инспекцию, назначили председателем Жилищного комитета. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Александр Беглов. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Смольного.

Виктор Борщев, который до назначения руководил комитетом, переводится на другую работу. Какую именно — не уточняется.

Олег Зотов был начальником Инспекции с 2013 года. До этого на протяжении трех лет он курировал вопросы энергетики, благоустройства, содержания пешеходных зон и автомобильных дорог в аппарате вице-губернатора.

На прошлой неделе Александр Беглов назначил двух новых глав районов Петербурга и председателя комитета по благоустройству.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов