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Глава ГАТИ Олег Зотов возглавит Жилищный комитет
Сегодня, 10:31
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Глава ГАТИ Олег Зотов возглавит Жилищный комитет

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Олега Зотова, который ранее возглавлял Государственную административно-техническую инспекцию, назначили председателем Жилищного комитета. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Александр Беглов. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Смольного.

Виктор Борщев, который до назначения руководил комитетом, переводится на другую работу. Какую именно — не уточняется. 

Олег Зотов был начальником Инспекции с 2013 года. До этого на протяжении трех лет он курировал вопросы энергетики, благоустройства, содержания пешеходных зон и автомобильных дорог в аппарате вице-губернатора. 

На прошлой неделе Александр Беглов назначил двух новых глав районов Петербурга и председателя комитета по благоустройству. 

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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