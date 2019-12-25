В двух районных администрациях Петербурга и комблаге произошли кадровые перестановки

Сразу же четыре чиновника за 1 день поменяли место работы.

Главу Калининского Василия Пониделко района назначат главой комитета по благоустройству Петербурга. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба администрации города.

Отметим, что ранее деятельность Пониделко критиковали депутаты прошлого созыва ЗакСа. До настоящего времени комитет возглавлял Сергей Малинин. Его дальнейшая судьба не сообщается.

Руководить районом будет Иван Громов — глава администрации Петроградского района. На его место назначат Владимира Омельницкого. Он в свою очередь также работает в Смольном — на посту главы администрации Пушкинского района.

Накануне стало известно о том, что экс-депутат Анохин стал заместителем главы комитета по делам Арктики.

Фото: Piter.TV