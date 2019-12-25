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В двух районных администрациях Петербурга и комблаге произошли кадровые перестановки
Сегодня, 16:01
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В двух районных администрациях Петербурга и комблаге произошли кадровые перестановки

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Сразу же четыре чиновника за 1 день поменяли место работы.

Главу Калининского Василия Пониделко района назначат главой комитета по благоустройству Петербурга. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба администрации города.

Отметим, что ранее деятельность Пониделко критиковали депутаты прошлого созыва ЗакСа. До настоящего времени комитет возглавлял Сергей Малинин. Его дальнейшая судьба не сообщается. 

Руководить районом будет Иван Громов — глава администрации Петроградского района. На его место назначат Владимира Омельницкого. Он в свою очередь также работает в Смольном — на посту главы администрации Пушкинского района. 

Накануне стало известно о том, что экс-депутат Анохин стал заместителем главы комитета по делам Арктики. 

Фото: Piter.TV

Теги: администрация районов, комитет по благоустройству, смольный
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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