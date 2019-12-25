Экс-депутат Анохин стал заместителем главы комитета по делам Арктики

Политик ушел из социальных сетей.

Бывший депутат ЗакСа Петербурга Андрей Анохин стал заместителем председателя комитета по делам Арктики. Информация об этом появилась на сайте Смольного.

Анохин баллотировался в городской парламент от Российской партии свободы и справедливости, однако партия не прошла в ЗакС. На протяжении последних двух лет, будучи депутатом от партии "Единая Россия", Анохин часто критиковал спикера Вячеслава Макарова, а также своих коллег. В апреле 2021 года он покинул "ЕР".

Отметим, что до этого политик активно вел страницы в социальных сетях, в частности, в Инстаграме, а теперь удалил аккаунт.

Контрольно-счетная палата по итогам проверки пришла к выводу, что комитет по делам Арктики копирует функции других ведомств.

Фото: пресс-служба ЗакСа