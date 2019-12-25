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Экс-депутат Анохин стал заместителем главы комитета по делам Арктики
Сегодня, 15:37
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Экс-депутат Анохин стал заместителем главы комитета по делам Арктики

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Политик ушел из социальных сетей.

Бывший депутат ЗакСа Петербурга Андрей Анохин стал заместителем председателя комитета по делам Арктики. Информация об этом появилась на сайте Смольного.

Анохин баллотировался в городской парламент от Российской партии свободы и справедливости, однако партия не прошла в ЗакС. На протяжении последних двух лет, будучи депутатом от партии "Единая Россия", Анохин часто критиковал спикера Вячеслава Макарова, а также своих коллег. В апреле 2021 года он покинул "ЕР". 

Отметим, что до этого политик активно вел страницы в социальных сетях, в частности, в Инстаграме, а теперь удалил аккаунт. 

Контрольно-счетная палата по итогам проверки пришла к выводу, что комитет по делам Арктики копирует функции других ведомств. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: андрей анохин, комитет по делам арктики
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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