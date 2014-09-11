Предприятия Петербурга за семь месяцев вдвое увеличили число контрактов с регионами АЗРФ

В общей сложности было налажено взаимовыгодное партнерство среди 190 предприятий из Петербурга.

За семь месяцев текущего года предприятия Петербурга смогли заключить 436 контрактов с регионами Арктической зоны России на общую сумму 9 293,9 млн рублей, сообщили в Смольном.

Показатель превысил показатели отчетного периода с апреля по декабрь 2020 года: тогда заключили всего 220 контрактов на 4 787,9 млн рублей.

Лидерами по торговому обороту стали Мурманская область (85 контрактов), Архангельская область (124 контракта) и республика Карелия (80 контрактов). Архангельская область находится в топе на втором месте, поскольку общая сумма контрактов меньше, чем у Мурманской области.

Основной оборот пришелся на заключения, направленные на развитие здравоохранения и дорожно-транспортной инфраструктуры. Не остались в стороне сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры и благоустройства.

Ранее мы писали, что обновленный Генплан Петербурга предварительно одобрили федеральные органы.

Фото: pexels