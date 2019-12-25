Бывший единоросс Андрей Анохин будет баллотироваться в ЗакС от партии Шевченко

Он считает, что все представители оппозиционных партий состоят в "клане Макарова".

Депутат ЗакСа Андрей Анохин будет баллотироваться в городской парламент осенью 2021 года от Российской партии свободы и справедливости. Сегодня об этом объявил глава партии Максим Шевченко на пресс-конференции в "Росбалте".

Ранее Анохин написал в Facebook, что планирует продолжить политическую карьеру, но не в составе тех партий, которые сейчас есть в ЗакСе.

За последнее время мне предложили избираться от ряда партий, представленных в парламенте Петербурга. Заманивали тем, что не придется собирать подписи. Основным условием было мое молчание и никакой критики в адрес председателя. <…> Я отказался и принял решение идти ва-банк. Ни от одной из партий, которые представлены в Законодательном Собрании, я избираться не буду.

Напомним, Анохин покинул "Единую Россию" в апреле 2021-го года. До этого он неоднократно критиковал с трибуны в Мариинском дворце своих коллег, в частности председателя Вячеслава Макарова. Когда депутат подал документы на праймериз, его отказались регистрировать.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга