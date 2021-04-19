Депутат ЗакСа Петербурга Анохин выходит из "Единой России"

В последние месяцы депутат неоднократно критиковал деятельность спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, в том числе делал это с трибуны в Мариинском дворце.

Депутат Законодательного собрания Андрей Анохин решил выйти из партии "Единая Россия". Об этом парламентарий заявил 19 апреля в своем Instagram.

Анохин объяснил свое решением давлением со стороны спикера ЗакСа Вячеслава Макарова на него и его команду. Депутат открыто заявил о том, что теперь Макаров его политический оппонент.

В начале апреля народный избранник подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент, однако ему было отказано.

Андрей Анохин стал впервые депутатом Законодательного собрания в 2011 году. Он является членом комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству и член комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. За все время стал автором 70 законодательных инициатив.

Видео: Instagram / Андрей Анохин