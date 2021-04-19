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Депутат ЗакСа Петербурга Анохин выходит из "Единой России"

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В последние месяцы депутат неоднократно критиковал деятельность спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, в том числе делал это с трибуны в Мариинском дворце.

Депутат Законодательного собрания Андрей Анохин решил выйти из партии "Единая Россия". Об этом парламентарий заявил 19 апреля в своем Instagram.

Анохин объяснил свое решением давлением со стороны спикера ЗакСа Вячеслава Макарова на него и его команду. Депутат открыто заявил о том, что теперь Макаров его политический оппонент. 

В начале апреля народный избранник подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент, однако ему было отказано. 

Андрей Анохин стал впервые депутатом Законодательного собрания в 2011 году. Он является членом  комиссии по промышленности, экономике и  предпринимательству и член  комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным  вопросам. За все время стал автором 70 законодательных инициатив. 

Видео: Instagram / Андрей Анохин

Теги: андрей анохин, единая россия, закс петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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