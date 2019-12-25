Депутат ЗакСа Анохин получил отказ в регистрации на праймериз "Единой России"

Анохин подал документы для участия в предварительном голосовании 1 апреля.

Представителю "Единой России" в Законодательном собрании Петербурга Андрею Анохину отказали в регистрации на праймериз партии. Информация о соответствующем решении размещена на странице оргкомитета.

Анохин подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент 1 апреля. Депутат хотел баллотироваться в 12-м избирательном округе, который представляет в нынешнем созыве.

Причины отказа неясны. Однако в день подачи документов Анохин заявил, что "парламенту нужна перезагрузка". Кроме того, он сообщил, что испытывает давление со стороны аппарата ЗакСа, но надеется на народную поддержку.

Впервые в ЗакС Анохин избирался в 2011 год. Тогда он шел на выборы от "Справедливой России", однако впоследствии ушел к единороссам. В 2016 году депутат переизбрался по 12-му избирательному округу.

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Фото: gov.spb.ru