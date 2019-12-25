Научный руководитель Путина попал в число долларовых миллиардеров

Его состояние оценивается в 1,5 млрд долларов.

Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко, под руководством которого президент России Владимир Путин защитил кандидатскую, вошел в число долларовых миллиардеров. Его состояние оценили в 1,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

Как оказалось, у Литвиненко есть пакет акций "ФосАрго". После семьи Гурьевых, основных бенефициаров компании, он второй крупнейший акционер. Сейчас его доля составляет 20,98%.

За год акции "ФосАрго" подорожали с 2443 рублей до 4163 рублей за штуку. Выручка компании в 2020 году выросла на 2,3% и составила 253,9 млрд рублей.

По данным издания "Ведомости", Владимир Литвиненко мог получить пакет акций в подарок от Путина за помощь во время "дела ЮКОСа". В "ФосАрго" заявили, что все акции Литвиненко приобретал на безвозмездной основе.

Литвиненко был научным руководителем Путина в 1997 году. Также он трижды возглавлял избирательный штаб президента в Петербурге. С 2016 года каждый год становится самым богатым ректором российских вузов.

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Фото: kremlin.ru