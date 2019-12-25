Депутаты ЗакСа раскритиковали деятельность главы Калининского района

Заседание проходит в среду, 18 ноября, передает корреспондент Piter.TV.

Несколько депутатов Законодательного собрания выразили недовольство по поводу того, что происходит в Калининском районе. В частности, речь идет о незаконной торговле и незаконно занимаемых участках. С соответствующими жалобами обратились местные жители. Депутаты Анатолий Дроздов и Галина Назарова предложили два депутатских запроса по этим темам.

В ходе озвучивания запроса также упоминали имя главы района ― Василия Пониделко. Депутат Максим Резник возмутился тому, почему члены фракции "Единая Россия" посылают "письма" вместо того, чтобы воспользоваться своими полномочиями - инициировать парламентское расследование или выразить недоверие представителям Смольного.

В итоге председатель ЗакСа Вячеслав Макаров дал добро на то, чтобы провести расследование его деятельности и выявить конкретные нарушения, чтобы оперировать фактами. Глава парламента обратил внимание представителя губернатора в ЗакСе Юрия Шестрикова на то, что нужно быть внимательнее к кадрам.

Ранее Piter.TV рассказал о ситуации с незаконной торговлей в Калининском районе.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга