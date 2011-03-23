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Петербургским дворникам запретили использовать воздуходувы для уборки листьев возле домов
Сегодня, 15:16
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Петербургским дворникам запретили использовать воздуходувы для уборки листьев возле домов

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Жители массово жаловались на сильный шум.

В понедельник, 1 ноября, председатель жилищного комитета Виктор Борщев обратился к главам районных администраций и сообщил, что теперь дворникам запрещается использовать воздуходувы при уборке придомовой территории из-за массовых жалоб на шум. 

Использовать приспособления можно только при уборке газонов от опавшей листвы, но исключительно вдали от жилых домов. Также необходимо соблюдать условия по времени: в будни – не ранее 10:00, а в выходные – с 12:00. За нарушение требований грозит административная ответственность.

Фото: Деревья Петербурга / Вконтакте; Piter.tv

Теги: дворники, петербург, уборка придомовой территории
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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