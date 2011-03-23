Петербургским дворникам запретили использовать воздуходувы для уборки листьев возле домов

Жители массово жаловались на сильный шум.

В понедельник, 1 ноября, председатель жилищного комитета Виктор Борщев обратился к главам районных администраций и сообщил, что теперь дворникам запрещается использовать воздуходувы при уборке придомовой территории из-за массовых жалоб на шум.

Использовать приспособления можно только при уборке газонов от опавшей листвы, но исключительно вдали от жилых домов. Также необходимо соблюдать условия по времени: в будни – не ранее 10:00, а в выходные – с 12:00. За нарушение требований грозит административная ответственность.

Фото: Деревья Петербурга / Вконтакте; Piter.tv