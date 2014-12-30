Петербуржцы жалуются на воздуходувы под окнами

По словам горожан, пыль поднимается до 9 этажа.

Дворники продолжают использовать воздуходувы, несмотря на запрет жилищного комитета. Об этом сообщили горожане в группе "Питер без воздуходувок".

Напомним, что председатель жилищного комитета Виктор Борщев обратился к главам районных администраций и сообщил, что теперь дворникам запрещается использовать воздуходувы при уборке придомовой территории из-за массовых жалоб на шум. Согласно постановлению, использовать устройства можно только при благоустройстве газонов , но только вдали от жилых домов. Кроме того, необходимо соблюдать условия по времени: в будни – не ранее 10:00, а в выходные – с 12:00.

Однако горожане продолжают жаловаться на нарушения закона. В группе сообщается, что в муниципальном округе № 21 Калининского района несколько бригад шумели прямо под окнами. Кроме того, по словам свидетеля инцидента начальник организации в помощи отказал и попросил подчиненных продолжать работу.

Подобный инцидент произошел и улице Стойкости. Там, по словам автора поста, дворник отправлял листья с одного газона на другой. Уставшие от шума и грязи жители города отмечают, что иногда из-за воздуходувов пыль поднимается до девятого этажа.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургским дворникам запретили использовать воздуходувы для уборки листьев возле домов.

Фото: ВКонтакте, Питер без воздуходувок.