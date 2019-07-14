Смольный объявил выговор председателю комитета по культуре города

Информацию об этом разместили 2-го декабря на страничке пресс-службы городского правительства.

Председателю комитета по культуре Константину Сухенко объявили выговор. Об этом в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба администрации города.

Меру приняли за "ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции".

О каких именно мероприятиях идет речь, не уточняется. Среди последних скандальных историй ― два концерта Басты в "Ледовом дворце". На площадке собрались 6 тыс. человек, часть из них была не на зрительных местах. Комитет выдал разрешение на проведение концерта. Эксперт Роспотребнадзора выявил нарушения при проведении мероприятия. Материалы дела уже зарегистрировал Невский районный суд.

Фото: gov.spb.ru