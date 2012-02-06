В общей сложности было изготовлено более 4,5 тысячи литров алкоголя.

В Барнауле предпринимателю вынесен приговор за незаконное производство алкопродукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным следствия, в сентябре 2023 года сотрудники ФСБ пресекли незаконное производство алкогольных напитков. Отмечается, что организатор нанял работников, однако не сообщил им о противоправном характере деятельности. В общей сложности было изготовлено более 4,5 тысячи литров алкогольной продукции.

Индустриальный районный суд города Барнаула признал мужчину виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года условно.

Ранее МВД рассказало о новой схеме мошенничества с телефонами.

Видео: ГУВД по Алтайскому краю