Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции

Администрация СШа получит 430 млрд долларов на решение экономических проблем.

Американская Палата представителей Конгресса в пятницу 12 августа одобрила пакет финансовых инициатив, которые направлены на снижение инфляции в стране. Они предусматривают выделение властям Белого дома 430 миллиардов долларов на решение существующих проблем. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте местного законодательного органа.

Известно, что голоса по проекту распределялись согласно занимаемой политиками партийной линии. Пакет инициатив поддержали 220 демократов, против него выступили 207 республиканцев. На прошлой неделе документ был одобрен в Сенате. В связи с этим дальнейшую судьбу пакета решит глава государства Джо Байден, который ранее уже говорил о том, что намерен подписать документ.

Напомним, что текст законопроекта насчитывает 755 страниц. Документ включает в себя целый ряд мер, в том числе для сокращения дефицита федерального бюджета США, снижение расходов граждан на сферу здравоохранение, снижение расходов по статье за противодействие изменению климата. Политики также добавили в список повышение налогообложения крупных корпораций.

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Фото и видео: C-SPAN