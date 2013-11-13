Конгресс США одобрил законопроект о гарантиях права на аборт

Женщинам США разрешили выезжать в другой штат, чтобы сделать аборт.

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о предоставлении федеральных гарантиях прав гражданам на аборты. Трансляцию с мероприятия, на котором законодатели голосовали за данный документ, вел американский телеканал

C-SPAN. Известно, что за данную инициативу выступило больше человек, чем против. Речь идет о 219 голосах против 210. При этом ни один представитель республиканской партии не поддержал законопроект.

Напомним, что целью проекта является на законодательном уровне в США закрепить те гарантии, которые были отменены Верховным судом США в конце июня 2022 года. Парламентарии одобрили проект, который также позволяет женщинам выезжать в другой штат ради того, чтобы сделать там аборт. За этот пункт проголосовали 223 законодателя, но 205 человека высказались против. Документ приняли все демократы, в которым присоединились три представителя из Республиканской партии.

В сенате США произошла перепалка из-за абортов для беременных мужчин.

Фото и видео: C-SPAN