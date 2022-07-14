В сенате США произошла перепалка из-за абортов для беременных мужчин

Сенатор-республиканец Джош Хоули и эксперт из Калифорнийского университета Беркли Хиара Бриджс устроили перепалку в Сенате из-за прав "беременных мужчин". Об инциденте сообщили журналисты из местного издания USA Today. В Конгрессе США состоялись слушания по вопросу отмены прав на аборты. Законодатель обратил внимание на то, что в проекте указаны неточные формулировки относительно тех граждан, которых затрагивает документ.
Вы говорите о людях с возможностью забеременеть, это женщины?
Хиара Хоули, эксперт
После этого Джош Бриджс рассказал про мужчин-трансгендеров, которые также "способны забеременеть". Американский законодатель попросил у эксперта уточнить, кому, по ее мнению, принадлежит право на прерывание беременности.
Байден осудил решение Верховного суда США по запрещению абортов.
Фото и видео: YouTube / USA TODAY
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