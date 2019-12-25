Лидер Белого дома не поддержал решение Верховного суда США из-за того, что оно отбрасывает страну на 150 лет назад.

Американский президент Джо Байден осудил решение Верховного суда США по запрещению абортов. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления с видеообращением к народу из Белого дома. По мнению политика, постановление инстанции подвергает жизнь и здоровье женщин риску, а также отбрасывает страну назад на 150 лет в области развития прав человека. Он напомнил, что запрет на аборты в США автоматически вступает в законную силу.

Жизнь и здоровье женщин в этой стране теперь подвергнуты риску. Джо Байден, президент США

Напомним, что Верховный суд США 24 июня пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года. Инстанция отменила конституционные гарантии права на прерывание беременности. Таким образом штаты страны могут самостоятельно регулировать эту правовую сферу. Ранее дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло в США женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Трамп прокомментировал решение Верховного суда о праве на прерывание беременности.

Фото и видео: Белый дом