Бывший американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение Верховного суда о праве на прерывание беременности. Соответствующее заявление бывший глава государства сделал в эфире местного телеканала FOX News. Ранее высшая судебная инстанция США отменила гарантии прав со стороны федеральных властей в области прав на аборт в том случае, если плод не достиг возраста жизнеспособности.
Это решение возвращает права штатам, то есть тем, кому они изначально принадлежали, а именно штатам…Бог сделал это решение.
Дональд Трамп, экс-глава США
Журналисты попросили гостя эфира оценить, привели ли действия его администрации Белого дома к отмене федеральных гарантий на аборты, так как именно администрации Дональда Трампа удалось склонить баланс сил в Верховном суде в пользу партии Республиканцев.
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Фото: Белый дом
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