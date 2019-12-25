Экс-лидер Белого дома оценил решение Верховного суда США о праве женщин на аборт.

Бывший американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение Верховного суда о праве на прерывание беременности. Соответствующее заявление бывший глава государства сделал в эфире местного телеканала FOX News. Ранее высшая судебная инстанция США отменила гарантии прав со стороны федеральных властей в области прав на аборт в том случае, если плод не достиг возраста жизнеспособности.

Это решение возвращает права штатам, то есть тем, кому они изначально принадлежали, а именно штатам…Бог сделал это решение. Дональд Трамп, экс-глава США

Журналисты попросили гостя эфира оценить, привели ли действия его администрации Белого дома к отмене федеральных гарантий на аборты, так как именно администрации Дональда Трампа удалось склонить баланс сил в Верховном суде в пользу партии Республиканцев.

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Фото: Белый дом