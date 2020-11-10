Мартин Вискарра обвиняется во взяточничестве.

Конгресс Перу объявил импичмент президенту. Пленум проголосовал за отстранение главы государства от управления страной. Мартина Вискарру обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах. Трансляция велась на аккаунте местного парламента на Facebook.

Сто пять голосов за, девятнадцать против при четырех воздержавшихся. Голосование объявляется закрытым Мануэль Артуро Мерино де Лама, спикер Конгресса

Согласно законодательству Перу, освободившееся место президента займет представитель парламента Мерино де Лама. В 17 часов по местному времени (7 часов по московскому времени) началась церемония приведения к присяге.

Напомним, что поводом к импичменту Вискарры стали показания четырех граждан. Они сотрудничают со следственными органами по делу о коррупции. По данным свидетелей, благодаря распределению подрядов руководитель региона Мокегуа с 2011 по 2014 года получил взяток на сумму, превышающую 600 тысяч американских долларов.

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Видео: FB / Congreso de la República del Perú