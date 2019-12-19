МВД Перу приостановила действие договора о закупке украинских самолетов.

Россия предложит Перу самолет на замену украинских Ан-178. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в военно-технической сфере. Эксперт заявил о том, что Москва предлагает заказчику ряд военно-транспортной авиации.

Это могут быть как обновленные версии тяжелого Ил-76, так и новейшего среднего Ил-112, есть и другие варианты заявление эксперта

Чиновник заявил о том, что полиция Перу приостановила действие контракта на покупку украинских самолетов для правоохранительных органов страны. Ранее документ был подписан в 2019 году, а поставки должны были состояться в 2021 году. Однако Киев подготовил самолеты только на 40 процентов. Источник пояснил, что сборка борта для Украины проблематична, так как для самолета отсутствуют российские комплектующие. В России считают, что Украина дезинформировала власти Перу, заявив, что проблем с комплектующими не будет за счет кооперации с европейскими и американскими коллегами.

Журналист российского происхождения найден мертвым в Стамбуле.

Фото: Pixabay.com