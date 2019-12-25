Журналист российского происхождения найден мертвым в Стамбуле

Андре Влчек скончался в машине.

В Турции скончался 57-летний американский журналист российского происхождения Андре Влчек. Об этом сообщили журналисты местного телеканала NTV. По данным СМИ, тело жертвы найдено в его собственном автомобиле.

О последних минутах супруга рассказала его жена. Влчек вместе с ней и еще двумя людьми отправился на машине в Стамбул из провинции Самсун. По дороге он уснул, а когда его попытались разбудить, то поняли, что мужчина не подает признаки жизни. Тогда пассажиры вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти журналиста, так как к моменту приезда бригады он был уже мертв. В полиции считают обстоятельства смерти Влчека подозрительными. Ведется расследование.

Напомним, что Андре Влчек родился в Ленинграде, но позже переехал в США. Он освещал военные события в Перу, Мексике, Боснии, Индии и Конго.

В шикарном отеле в Турции нашли склад с поддельным алкоголем.

Фото: Public Domain / Wikimedia

