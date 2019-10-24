В шикарном отеле в Турции нашли склад с поддельным алкоголем

В Турции в Анталии в ходе рейда полиция обнаружила крупную партию поддельного алкоголя.
"Лента.ру" со ссылкой на Турецкое СМИ сообщает, что в ходе рейда турецкая полиция в курортном районе Серик обнаружила крупную партию поддельного алкоголя. Полицейские изъяли более 9 тысяч бутылок фальсификата.
Уточняется, что часть поддельной продукции хранилась в центре города на складе, а часть на складе 5-звездочного отеля, название которого не раскрывается.
Ранее:В Турции под колесами автобуса погибла российская туристка
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все