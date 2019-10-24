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В шикарном отеле в Турции нашли склад с поддельным алкоголем
Сегодня, 13:37
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MShaffter

В шикарном отеле в Турции нашли склад с поддельным алкоголем

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Название 5-звездочного отеля не раскрывается.

В Турции в Анталии в ходе рейда полиция обнаружила крупную партию поддельного алкоголя.

"Лента.ру" со ссылкой на Турецкое СМИ сообщает, что в ходе рейда турецкая полиция в курортном районе Серик обнаружила крупную партию поддельного алкоголя. Полицейские изъяли более 9 тысяч бутылок фальсификата. 

Уточняется, что часть поддельной продукции хранилась в центре города на складе, а часть на складе 5-звездочного отеля, название которого не раскрывается.

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Фото:pixabay​​​​​​​

Теги: новости турции, отдых в турции, отравление алкоголем
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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