В шикарном отеле в Турции нашли склад с поддельным алкоголем

Название 5-звездочного отеля не раскрывается.

В Турции в Анталии в ходе рейда полиция обнаружила крупную партию поддельного алкоголя.

"Лента.ру" со ссылкой на Турецкое СМИ сообщает, что в ходе рейда турецкая полиция в курортном районе Серик обнаружила крупную партию поддельного алкоголя. Полицейские изъяли более 9 тысяч бутылок фальсификата.

Уточняется, что часть поддельной продукции хранилась в центре города на складе, а часть на складе 5-звездочного отеля, название которого не раскрывается.

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Фото:pixabay​​​​​​​