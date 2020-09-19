Против Мартина Вискарра запущен процесс импичмента.

Парламент Перу отказался отправить в отставку президента Мартина Вискарра. Заседания конгресса страны было опубликовано на YouTube-платформе. Депутаты напомнили, что в отношении политика запущен процесс импичмента. За принятия необходимо было заручиться поддержкой 87 парламентариев из 130 человек.

За проголосовали 32 депутата, против - 78, воздержались 15. Таким образом, резолюция отклонена Мануэль Мерино де Лама, председатель Конгресса

Напомним, что проект резолюции об отстранении президента Перу подан в Конгресс 11 сентября. Документ связан с "моральной неспособностью" действующего главы государства занимать пост. Авторы резолюции считают, что Вискарра препятствовал уголовному расследованию против местного певца Ричарда Свинге. Предположительно, Минкульт заключил с ним соглашение, нарушившее действующие нормы. В Перу появились аудиозаписи, на который говорилось о том, что президент хотел скрыть какую-то связь с артистом.

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Видео: YouTube / Digital Noticias