В джунглях Амазонии пропал вертолет Ми-17 ВВС Перу

На борту находился гуманитарный груз и четверо пилотов.

В джунглях Амазонии пропал вертолет Ми-17 Военно-воздушных сил Перу. Об этом в эфире местного телевидения рассказал пресс-секретарь ВВС Вольфганг Гросо Коста. По словам чиновника, армейский вертолет Ми-17 летел с гуманитарным грузом.

Время вылета было 12.53, он должен был приземлиться около 13 часов 18 минут, однако в расчетное время не прибыл в пункт назначения Вольфганг Гросо Коста, пресс-секретарь ВВС Перу

Генерал-майор Гросо добавил, что на борту воздушного судна находились четыре члена экипажа. Запас топлива был рассчитан на 2,5 часа полета. По истечении этого времени вертолет признан пропавшим без вести. Известно, что рейс выполняли опытные летчики.

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Видео: YouTube / KamovRider