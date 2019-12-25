В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии

Борт состоит из деталей, не соответствующих санитарным требованиям.

В морском порту Владивостока задержали радиоактивный гражданский вертолет из Германии. Об этом рассказала пресс-секретарь местной таможни Ася Бережная. Специалист объяснила, что норма радиации на борту воздушного судна оказалась превышена в 55 раз.

Радиационно-опасный объект прибыл из Германии в контейнере в адрес российской компании Ася Бережная, пресс-служба таможни

Максим Шестернин из подразделения таможенного контроля а делящимися и радиоактивными материалами объяснил, что у иностранного вертолета максимальный уровень гамма-излучения превысил 5 микрозивертов в час. Специалисты также зафиксировали на поверхности борта значительное бета-излучение.

Предположительно источником излучения стали редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета. Установлено, что составляющие воздушного средства не соответствуют санитарным требованиям. Подобные детали запрещены к ввозу на территорию ЕАЭС.

В Испании при крушении вертолета погибли два человека.

Фото: Владивостокская таможня