Спасателям удалось не допустить возгорания лесного массива.

В Испании при крушении вертолета погибли два человека. Об этом сообщили каталонские органы правопорядка Mossos de Escuadra. Они рассказали, что трагедия произошла в муниципалитете Ла-Ванса-и-Форнольс, расположенном в провинции Льейда.

На данный момент известно, что в результате падения воздушного судна загорелся автомобиль. Машину успели потушить пожарные до того момента, когда огонь мог перекинуться на ближайший лесной массив. Во время полета пострадавший вертолет совершал облет территории. Он осматривал линию электропередач. Причины крушения устанавливаются.

В США два небольших самолета столкнулись над озером.

Видео: YouTube / La Vanguardia