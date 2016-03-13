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Бразилия с Росатомом в ближайшее время начнет строительство малых АЭС
Сегодня, 13:25
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Бразилия с Росатомом в ближайшее время начнет строительство малых АЭС

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Алешандри Сильвейра раскрыл планы по замене экологически грязных ТЭС в Амазонии.

Бразильское правительство в ближайшее время публично объявят о начале строительства малых модульных реакторов (атомных электростанций малой мощности) совместно с российской государственной корпорацией "Росатом". Соответствующее заявление местным журналистам из издания  Estadão сделал министр горнорудной промышленности и энергетики при южноамериканской республике Алешандри Сильвейра. Иностранный чиновник указал, что данный экономический проект позволит его стране обеспечить экологическую безопасность на территории Амазонии и заменить те ТЭС (теплоэлектростанции), которые продолжают работать на мазуте.

Путин поручил Росатому как можно скорее начать взаимодействие с правительством Бразилии, чтобы мы могли перейти к разработке малых ядерных реакторов, которые будут иметь важное значение для будущего нашей энергетики

Алешандри Сильвейра, профильный министр в Бразилии

Алешандри Сильвейра дополнительно пояснил, что лично выступает сотрудничество с Москвой в завершении строительства третьего энергоблока атомной электростанции "Ангра", расположенной в штате Рио-де-Жанейро в юго-восточной части Бразилии. "Росатом" готов завершить проект, а также принять участие в возведении новых АЭС в южноамериканской республике.

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Фото: pxhere.com

Теги: алешандри сильвейра, амазония, аэс, бразилия, мазут, росатом, тэс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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