Алешандри Сильвейра раскрыл планы по замене экологически грязных ТЭС в Амазонии.

Бразильское правительство в ближайшее время публично объявят о начале строительства малых модульных реакторов (атомных электростанций малой мощности) совместно с российской государственной корпорацией "Росатом". Соответствующее заявление местным журналистам из издания Estadão сделал министр горнорудной промышленности и энергетики при южноамериканской республике Алешандри Сильвейра. Иностранный чиновник указал, что данный экономический проект позволит его стране обеспечить экологическую безопасность на территории Амазонии и заменить те ТЭС (теплоэлектростанции), которые продолжают работать на мазуте.

Путин поручил Росатому как можно скорее начать взаимодействие с правительством Бразилии, чтобы мы могли перейти к разработке малых ядерных реакторов, которые будут иметь важное значение для будущего нашей энергетики Алешандри Сильвейра, профильный министр в Бразилии

Алешандри Сильвейра дополнительно пояснил, что лично выступает сотрудничество с Москвой в завершении строительства третьего энергоблока атомной электростанции "Ангра", расположенной в штате Рио-де-Жанейро в юго-восточной части Бразилии. "Росатом" готов завершить проект, а также принять участие в возведении новых АЭС в южноамериканской республике.

Лула да Силва предложил Путину помощь по урегулированию на Украине.

Фото: pxhere.com