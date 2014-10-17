  1. Главная
В Перу приостановили экспорт газа из-за аварии
Сегодня, 7:42
132
На фоне аварии были введены меры по обеспечению газом приоритетных потребителей.

В Перу приостановили экспорт газа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и горнорудной промышленности страны.

Причиной такого решения, принятого правительством Перу, стала авария на газопроводе, приведшей к энергетическому кризису в республике. В ведомстве подчеркнули, что газ не экспортируется совсем. Кроме того, все топливо сохраняется для снабжения в течение 14 дней, которые потребуются для восстановления газопровода и возобновления его нормальной работы

Отметим, что авария на газопроводе в департаменте Куско произошла 1 марта. Власти Перу объявили чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики из-за нарушения снабжения. Были введены меры по обеспечению газом приоритетных потребителей.

Ранее эксперты прокомментировали рост цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Фото: Pixabay.com

