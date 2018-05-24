“Стройтрансгаз” объявил конкурс на снос СКК "Петербургский"

Конкурс продлится до конца сентября. Подрядчика выберут к 26 ноября.

Компания "Стройтрансгаз" объявила конкурс на демонтаж СКК "Петербургский". На данный момент точная стоимость контракта неизвестна. Эксперты считают, что выполнение работы можно оценить в 400 миллионов рублей.

Первые сведения о конкурсе опубликованы еще 13 сентября. Документация размещена на торговой площадке группы "Газпромбанка". В техническом задании указано, что подрядчику необходимо снести несущие конструкции, крышу, а также трибуны и подземные каналы под объектом.

Отметим, что подать заявку на работу можно до 25 сентября. Выбор компании-подрядчика состоится в конце ноября.

Напомним, что решение о сносе здания в августе принял градостроительный совет Петербурга. На месте СКК будет создан другое здание. Его проекта еще нет. Однако, арену должны успеть построить к Чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Активисты выступают против подобного демонтажа.

Ранее Piter.tv писал о том, что митинг против фальсификаций на выборах в Петербурге закончился через час.

Фото: Википедия

