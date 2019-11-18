Компании РФ должны быть готовы к ужесточению санкций Великобритании после Brexit. Выход Великобритании из ЕС также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик. Об этом сообщил "РИА Новостям " директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев. В ведомстве заметили, что выход из "Брексита" - суверенное дело Соединенного Королевства.
При этом мы, конечно же, внимательно следим за диалогом между Лондоном и Брюсселем
прокомментировал эксперт
Рано говорить о том, как результаты выборов в Британии (12 декабря) скажутся на перспективах "Брексита". Сейчас на этот счет нет однозначного мнения даже в самой Великобритании. Однако "исключительно негативных последствий выхода Британии из ЕС ожидают 43% компаний". С начала 2019 года объем сделок сократился на 32 процента. Таким образом показатель достигнул минимума, которого не было десять лет. Стоимость иностранных активов в стране уменьшилась на 69%.
Ранее Piter.tv писал о том, что Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику.
Видео: YouTube/Sky News
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