В Ленобласти сформирована комиссия по мобилизации во главе с Александром Дрозденко

Ежегодно число новобранцев в регионе составляет около 1,5 тыс. человек.

В Ленинградской области сформирована комиссия по частичной мобилизации. Её возглавил губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Формально губернатор является главой комисси с момента своего избрания на пост в 2012 году. В качестве заместителя Дрозденко выступит вице—губернатор по безопасности, генерал-майор полиции Михаил Ильин.

Сейчас призывная комиссия Ленобласти приступила к сверке списков в рамках частичной мобилизации по указу президента РФ. Отметим, что ежегодно число новобранцев в регионе составляет около1,5 тыс. человек.

Напомним, что призывную комиссию по частичной мобилизации в Петербурге возглавил Александр Беглов, его заместителем стал военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский. Согласно указу президента о частичной мобилизации, перед губернаторами стоит задача обеспечить призыв в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны РФ для каждого отдельноь взятого региона.

В общей сложности по стране планируют призвать 300 тыс. резервистов. Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, эта работа будет проходить не единовременно, а планово.

Ранее Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и Западом на Украине.

Фото: Правительство Ленобласти