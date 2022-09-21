Шойгу озвучил правила частичной мобилизации в РФ

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что по стране будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч человек – то есть, примерно 1% мобилизационного ресурса по стране.

Также руководитель уточнил, что призываться будут исключительно граждане из запаса, имеющие боевой опыт и с нужной для исполнения текущих задач военно-учетной специальностью.

О мобилизации и призыве студентов речи не идёт, подчеркнул Шойгу. Также в зону СВО не отправятся служащие по призыву и срочники.

Отметим, что общий мобилизационный фонд РФ составляет 2 млн человек.

Ранее Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием.

Видео: Минобороны России, Россия-24