Шойгу озвучил правила частичной мобилизации в РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч человек – то есть, примерно 1% мобилизационного ресурса по стране.
Также руководитель уточнил, что призываться будут исключительно граждане из запаса, имеющие боевой опыт и с нужной для исполнения текущих задач военно-учетной специальностью.
О мобилизации и призыве студентов речи не идёт, подчеркнул Шойгу. Также в зону СВО не отправятся служащие по призыву и срочники.
Отметим, что общий мобилизационный фонд РФ составляет 2 млн человек.
Ранее Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием.
Видео: Минобороны России, Россия-24
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