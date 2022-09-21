Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и Западом на Украине

Министр по обороне рассказал о том, что противником РФ выступает НАТО на Украине.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине. Об этом чиновник упомянул в ходе интервью на телеканале "Россия-24". Эксперт объяснил журналистам, что у киевского режима закончилось собственное оружие, поэтому сейчас в страну осуществляются иностранные военные поставки. Причем помогает европейский регион своим партнерам за счет устаревшего советского вооружения. Сергей Шойгу отметил, что регион "вычистил все склады и тщательно их подмели".

Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Генерал напомнил о том, что союзные силы Донбасса и Вооруженные силы России постоянно выбивают противников с их огневых позиций. Он пояснил, что страна действительно воюет против коллективного Запада и стран НАТО. В ведомстве знают о том, что против Москвы сражаются свыше 70 военных Североатлантического альянса и более 200 гражданских лиц стран-спутников НАТО.

Шойгу: все виды вооружений, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи.

Фото и видео: Минобороны России, Россия-24