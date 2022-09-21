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Шойгу: все виды вооружений, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи

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Глава Минобороны РФ рассказал о том, что будут выполнены все цели, указанные верховным главнокомандующим в рамках СВО.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил, что все виды отечественных вооружений, включая ядерную триаду, выполняют свои боевые и стратегические задачи. Подобное заявление представитель профильного ведомства сделал в эфире телеканала "Россия-24". Гость программы напомнил о том, что все эти задачи соответствуют заявленным пунктам Конституции страны, а также приказам верховного главнокомандующего РФ (президента Владимира Путина).

Все виды, рода ВС РФ, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи в соответствии с Конституцией РФ и указаниями верховного главнокомандующего, нашего президента.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт добавил, что в настоящее время ведется трудная боевая работа, которую выполняют с честью военнослужащие РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик, добровольцы из регионов страны и иностранцев. На текущий момент полностью освобождена территория ЛНР. Союзные силы дальше продвигаются по ДНР. Под контролем ВС РФ сейчас находятся части Запорожской и Херсонской областей.

Шойгу: Россия потеряла в ходе спецоперации 5937 военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России, Россия-24

Теги: донбасс, минобороны, сво, сергей шойгу, ядерная триада, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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