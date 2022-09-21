Шойгу: Россия потеряла в ходе спецоперации 5937 военнослужащих

Глава Минобороны РФ рассказал о том, какое количество раненых вернулось на службу.

Глава российского министерства по обороне рассказал о том, что страна потеряла в ходе специальной военной операции на Украине 5 937 военнослужащих. Об этом Сергей Шойгу упомянул во время выступления в эфире телеканала "Россия-24".

Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт высоко оценил работу российских военных медиков, которые успешно помогают спасать жизни раненых солдат. В Минобороны РФ уточнили, что из общего количества пострадавших свыше 90% вернулись в строй на боевые действия. Сергей Шойгу пояснил, что те военные, которые прошли через госпитали, медицинские учреждения сейчас продолжают службу.

Шойгу: в Киеве фактически сидит западное командование, которое руководит операциями.

Фото и видео: Минобороны России, Россия-24