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Шойгу: в Киеве фактически сидит западное командование, которое руководит операциями

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Глава Минобороны обвинил Запад в том, что он руководит боевыми действиями Киева.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что в Киеве фактически сидит западное командование, которое руководит украинскими наступательными операциями. Соответствующее заявление чиновник из военного ведомства сделал в ходе интервью с журналистами телеканала "Россия-24". Гость эфира пояснил, что в столице Украины находится около 150 иностранных экспертов.

Последняя группа, которая прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, 150 человек. Это фактически полностью командование сидит. Западное командование в Киеве

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу заявил, что потери ВСУ составили 100 тысяч человек.

Фото и видео: Минобороны России, Россия-24

Теги: запад, киевский режим, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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