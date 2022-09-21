Шойгу: в Киеве фактически сидит западное командование, которое руководит операциями

Глава Минобороны обвинил Запад в том, что он руководит боевыми действиями Киева.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что в Киеве фактически сидит западное командование, которое руководит украинскими наступательными операциями. Соответствующее заявление чиновник из военного ведомства сделал в ходе интервью с журналистами телеканала "Россия-24". Гость эфира пояснил, что в столице Украины находится около 150 иностранных экспертов.

Последняя группа, которая прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, 150 человек. Это фактически полностью командование сидит. Западное командование в Киеве Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу заявил, что потери ВСУ составили 100 тысяч человек.

Фото и видео: Минобороны России, Россия-24