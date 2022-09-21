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Шойгу заявил, что потери ВСУ составили 100 тысяч человек

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Глава Минобороны рассказал о потерях противника в ходе СВО.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины составили 100 тысяч человек, включая раненых солдат. Соответствующее заявление чиновник из военного ведомства сделал в ходе выступления на телеканале "Россия-24". Он напомнил, что на начальном этапе силы противника составляли примерно 200 тысяч человек.

На начальном этапе ВСУ составляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тысяча 207 человек и раненых – 49 тысяч 368 человек.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Кремль выпустил указ о частичной мобилизации.

Фото и видео: 

Теги: всу, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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