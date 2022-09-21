Шойгу заявил, что потери ВСУ составили 100 тысяч человек

Глава Минобороны рассказал о потерях противника в ходе СВО.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины составили 100 тысяч человек, включая раненых солдат. Соответствующее заявление чиновник из военного ведомства сделал в ходе выступления на телеканале "Россия-24". Он напомнил, что на начальном этапе силы противника составляли примерно 200 тысяч человек.

На начальном этапе ВСУ составляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тысяча 207 человек и раненых – 49 тысяч 368 человек. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Кремль выпустил указ о частичной мобилизации.

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