Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн надеется возобновить сезон летом

Он также отметил, что не хочет рисковать здоровьем людей.

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) Гэри Беттмэн рассказал официальному сайту турнира о планах возобновить сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Вероятно, мы возобновим сезон летом, это мы точно можем сделать. Прежде всего, мы убеждены, что люди должны быть в безопасности. Мы не хотим рисковать чьим-либо здоровьем. Это относится и к игрокам, и к персоналу, и к болельщикам. Гэри Беттмэн, комиссионер НХЛ

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее стало известно, что НХЛ не будет проводить Матч всех звезд в следующем сезоне.

Видео: YouTube / NBC Sports, SPORTSNET