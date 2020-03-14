Комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию

Стенд-ап комик Александр Долгополов объявил о своем возвращении в Россию после вынужденного отъезда в январе 2020 года. Полиция проводила проверку обращения, поступившего по вопросу оскорбления чувств верующих после просмотра его выступления.
В своем обращении комик поделился наблюдением, что ему оказалось трудно интегрироваться в комедийную сферу, будучи эмигрантом. Поэтому он принял решение "попробовать бороться за свои права".
Ранее мы сообщали о том, из-за чего, почему и куда комик Александр Долгополов отправился из России.
Видео: instagram / sankldive
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