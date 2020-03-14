  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:59
133
fvbykov
Код вставки плеера

Комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию

0 0

Объявление об этом стенд-ап артист сделал в своем Instagram-аккаунте.

Стенд-ап комик Александр Долгополов объявил о своем возвращении в Россию после вынужденного отъезда в январе 2020 года. Полиция проводила проверку обращения, поступившего по вопросу оскорбления чувств верующих после просмотра его выступления.

В своем обращении комик поделился наблюдением, что ему оказалось трудно интегрироваться в комедийную сферу, будучи эмигрантом. Поэтому он принял решение "попробовать бороться за свои права".

Ранее мы сообщали о том, из-за чего, почему и куда комик Александр Долгополов отправился из России.

Видео: instagram / sankldive

Теги: долгополов, миграция, россия, стендап
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии