На комика Долгополова пожаловался житель Орехово-Зуево. Он объяснил, почему

"Меня оскорбила хула", — сказал Дмитрий Войнов.

Портал Baza связался с Дмитрием Войновым, жителем Орехово-Зуево (город в Московской области), который написал жалобу в прокуратуру на комика Долгополова.

По словам Войнова, он открыл видео "Час шуток", посмотрел фрагмент про религию и оскорбился. Он нашел комика, потому что в его город Долгополов должен был приехать с концертом.

"Меня оскорбила хула. Оскорбило глумление. Та циничная форма, в которой он все это дело выкладывал. Есть какие-то вещи — они у каждого человека есть, сокровенные. Это сейчас не произносится просто. Сейчас произносится "свобода", ещё что-то. Ну, а какая может быть свобода?" — недоумевает Войнов.

Мужчина не хочет, чтобы Долгополова посадили в тюрьму. Он хотел, чтобы видео с его выступлением изъяли, а концерт в Орехово-Зуево отменили.

"У каждого человека что-то есть сокровенное. Вот это вот слово "сокровенность". Есть вещи которыми, ну, нельзя никак шутить", — отмечает мужчина.

Дмитрий Войнов также рассказал о произошедшем батюшке, который, в свою очередь похвалил действия мужчины. "Всё правильно. Нечистое должно быть наказано", — передал слова служителя церкви Войнов.

Напомним, что Долгополов покинул Россию из-за преследования, а депутат обратился к Путину с просьбой защитить комика.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге откроют школу для программистов.

Фото: "Вконтакте" / "Александр Долгополов".