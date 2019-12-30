Депутат обратился к Путину с просьбой защитить комика Долгополова

Стендапер покинул страну.

Муниципальный депутат округа "Ульянка" Никита Кириллов лично обратился к президенту страны, сообщает "ЗакС.ру".

Депутат попросил Владимира Путина взять дело под личный контроль.

"Прошу Вас гарантировать безопасность и защиту от уголовного преследования, а также взять дело под личный контроль, чтобы и впредь юмористы в стране имели право свободно себя выражать", — говорится в письме.

Правоохранительные органы заинтересовались стендапером и направили постановление в петербургский клуб, где он выступал, с просьбой подтвердить выступление Александра Долгополова.

"В ответе просим Вас указать дату съемки указанного видео, и полные сведения о лице, выступающем на видео", — говорится в письме.

Сам комик считает, что основанием для преследования стали шутки про религию и власть. Комик покинул страну на неопределенное время, а все запланированные концерты отменены.

"Я не знаю что происходит. Я напуган, я злюсь", — делится Александр Долгополов в одном из своих постов соцсетях.

Ранее мы сообщали, что Верховный суд поддержал петербуржца в споре с "Альфа-банком".

Фото: "Вконтакте" / "Александр Долгополов".