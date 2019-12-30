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В Петербурге откроют школу для программистов
Сегодня, 15:34
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arteliseev

В Петербурге откроют школу для программистов

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Школу откроют в сотрудничестве со "Сбербанком".

Во время визита в Москву губернатор Петербурга договорился с ПАО "Сбербанк" открыть "Школу 21". В этой школе будут обучать программистов. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

"Школа 21" готовит профессионалов для цифровой экономики, обеспечит ведущие компании Петербурга и Северо-Запада квалифицированными кадрами, — уточнил Беглов.

Губернатор поручил выделить здание для будущей школы. 

Стоит отметить, что ежегодный набор составил 1000 студентов разных возрастов. Сейчас самому молодому студенту 17 лет, самому опытному – 63.

Ранее мы сообщали, что на Сенатской площади задержали восемь человек.

Фото: pxhere.com

Теги: петербург, сбербанк, школа для программистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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