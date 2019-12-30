На Сенатской площади задержали восемь человек

Митингующие вышли против внесения поправок в Конституцию.

На Сенатской площади Петербурга состоялась акция протеста 1 февраля. Через полчаса сотрудники полиции начали задерживать собравшихся, сообщает ОВД-Инфо.

На данный момент задержаны минимум 8 человек. Известно, что пятерых из них увезли в 77 отдел полиции, а дальнейшее местоположение остальных неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов также не назвали причину задержания,

Ранее мы сообщали, что стало известно, о чем говорили рабочие за несколько минут до трагедии в СКК.

Фото: телеграм-канал "ОВД-Инфо".