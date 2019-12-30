Комик Александр Долгополов покинул Россию. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.
Мой доверитель уехал из России. Это связано с доследственной проверкой
прокомментировал юрист
Артист не хочет находиться в стране, пока полиция проверяет его материал с выступления. Заявление на стендапера подал местный житель, заподозривший оскорбление чувств верующих. На данный момент уголовного дело в отношении Долгополова не возбуждено. Александр вернется в Россию, когда ему не будет угрожать уголовное преследование. Сейчас выступления по стране временно приостановлены.
Ранее комик опубликовал в Instagram пост с документом, высланным полицией Орехово-Зуево. Представители закона обратились в петербургский клуб HopHead в связи с записанным роликом "Александр Долгополов - новый час шуток". Правоохранительные органы уточняли, в этом ли месте была произведена запись видео.
Ранее Piter.tv писал кто такой Александр Долгополов: биография нового героя "вДудя".
Фото: Piter.tv, Instagram/sankldive
Видео: YouTube/
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