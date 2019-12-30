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МВД заинтересовалось комиком Александром Долгополовым после его стендапа в Петербурге 

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В подтверждение своих слов стендап-комик опубликовал копию уведомления МВД.

В среду, 22 января, стало известно о том, что МВД заинтересовалось комиком Александром Долгополовым после его стендапа в Петербурге. Об этом молодой человек заявил в своём Instagram-аккаунте. 

"Моя карьера вышла на новый уровень - два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау!",

—сказано в сообщении.

В доказательство Долгополов прикрепил к посту официальное уведомление МВД. В документе ведомство просит подтвердить клуб, что именно в нём проводилось выступление Долгополова. Также МВД требует предоставить записи с мероприятия. Что послужило поводом для такого интереса правоохранителей неизвестно. Сам комик предположил, что всё дело в шутках про Путина.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тыс. евро.

Видео:sankldive/Instagram

Теги: александр долгополов, культура, мвд, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Культура,

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