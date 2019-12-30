Петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тыс. евро

Спустя 1,5 года стало известно, кто купил портрет Владимира Путина у американского художника Дэвида Датуна за 400 тыс.евро. По информации "Ленты.ру", им оказался бизнесмен Кюри Усманов.
Картина "Всевидящий В." появится на открытии Международной академии искусств в Петербурге, Кюри является ее владельцем.
Портрет был приобретен летом 2018 года. Работу заказали во время Петербургского международного экономического форума.
Piter.TV сообщил о том, что Путин подписал указ, утверждающий структуру правительства.
Фото: kremlin.ru, @david_datuna / Instagram
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