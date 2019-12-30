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Петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тыс. евро
Сегодня, 21:22
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nadezhda_sib

Петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тыс. евро

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Картину создал американский художник Дэвид Датуна.

Спустя 1,5 года стало известно, кто купил портрет Владимира Путина у американского художника Дэвида Датуна за 400 тыс.евро. По информации "Ленты.ру", им оказался бизнесмен Кюри Усманов.

Картина "Всевидящий В." появится на открытии Международной академии искусств в Петербурге, Кюри является ее владельцем. 

Портрет был приобретен летом 2018 года. Работу заказали во время Петербургского международного экономического форума. 

Piter.TV сообщил о том, что Путин подписал указ, утверждающий структуру правительства

Фото: kremlin.ru, @david_datuna / Instagram 

Теги: всевидящий в, датуна, живопись, портрет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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