Кто такой Александр Долгополов: биография нового героя "вДудя"

Новым героем Юрия Дудя стал восходящая звезда стендапа Александр Долгополов. Рассказываем, кто это такой.

Александр Долгополов – довольно популярный стендап-комик из Воронежа, резидент московского Stand-Up Club #1. Он стал набирать активно популярность, при этом не участвуя в шоу на канале ТНТ.

Биография Александра Долгополова

Александр родился 18 ноября 1994 года в городе Воронеже. Учился он в общеобразовательной школе и сейчас довольно часто шутит о своих школьных годах и семье.

В 2012 году Долгополов поступил в Воронежский государственный университет на факультет международных отношений, но отучился там всего год. На втором курсе он бросил университет, чтобы целиком и полностью посвятить себя стендапу. Однако, первое время шутки уходили в стол и это занятие не приносили Александру никакого дохода. Всё бы так и продолжалось, если бы в жизни комика не появился человек, который предложил монетезировать его деятельность. Так он стал выступать в стендап-клубе в Воронеже. Долгополов после этого задумал покорить более широкую публику. Он твердо решил отправиться покорять столицу. Сперва это не принесло успеха, публике не очень нравились его шутки, да и известности в профессиональной среде ему на тот момент не хватало. Известность Александру Долгополову принесло участие в ютуб-шоу Stand-Up Club #1 "Порараз бирацца".

Уже в этом году у Долгополова вышел второй сольный стендап "Новый час шуток Александра Долгополова" на канале Stand-Up Club #1. Сейчас у комика всё стало значительно лучше, он ездит с концертами по стране и выступает в новых проектах Стенд-ап клуба #1.

Личная жизнь комика Александра Долгополова

По некоторым данным, комик был женат на Майе Чесноковой, которая была по совместительству и его менеджером. Совместных фото в соцсетях у них практически нет, но на YouTube они выпускали совместный подкаст "Я тебя люблю".

Летом появилась информация о расставании пары. Маяй, по неподтверждённой информации, уехала в Петербург, а Александр стали жить с девушкой Лизой, с которой он встречался ещё во время брака.

Однако, комик никто и не скрывал, что он является сторонником полиаморных отношений. В свободное время молодой человек пишет шутку или проводит время с друзьями.

Критики сулят молодому человеку удачную карьеру стендап-комика. Ему предстоит еще многому научиться, но потенциал у Долгополова точно есть.

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Фото и видео: Instagram/ sankldive; Instagram/ yurydud