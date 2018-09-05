Кто такой Константин Батыгин: биография, личная жизнь

Героем нового выпуска шоу "вДудь" стал астрофизик из Калифорнийского технологического института и соавтор теории Девятой планеты Константин Батыгин. Собрали информацию о 33-летней "рок-звезде" от науки.

Детство Константина Батыгина

Константин родился в Москве 23 марта 1986 года, в восьмилетнем возрасте вместе с семьей переехал в Японию. Там он обучался в японской начальной школе, затем продолжил образование в школе при посольстве России. В те же годы занимался карате стиля годзю-рю. Его отец в 1998 году стал доктором физико-математических наук, защитив диссертацию на тему "Динамика ярких пучков в нелинейных полях объемного заряда". С 200-х годов отец Константина стал работать в Национальной ускорительной лаборатории SLAC, поэтому вся семья переехала в США.

Биография Константина Батыгина

Сам Константин в 2005-2006 годах был ассистентом-исследователем в Исследовательском центре Эймса НАСА и потом в Ликской обсерватории. Через два года Батыгин получает степень бакалавра по астрофизике в Калифорнийском университете. В 2010 году Константин окончил Калифорнийский технологический институт, через год прошел стажировку в Обсерватории Лазурного берега города Ницца. В 2012 году защитил диссертацию.

Через два года Батыгин начал преподавать в институте, который окончил сам. И уже в 2015 году он вошел в рейтинг журнала Forbes в числе тридцати ученых младше тридцати лет, изменивших мир.

В январе 2016 года Константин Батыгин вместе с Майклом Брауном сделали невероятное открытие. Ученые предположили существование девятой планеты в Солнечной системе. Математические расчеты доказывают, что вероятность, что такой планеты нет, равна 0,2%. Однако, фотографий или иных данных об этой планете нет, поэтому исследование продолжается.

Личная жизнь Константина Батыгина

Американский астроном русского происхождения женат на Ольге Батыгиной (Мишиной), русской по происхождению. В 2012 году у них родилась дочь, которая узнала о существовании девятой планеты раньше многих академиков (так утверждал сам Константин).

Также Константин Батыгин играет на гитаре в рок-группе The Seventh Season и носит ирокез.

Ранее Юрий Дудь третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ.

Фото: Twitter/ Konstantin Batygin; Facebook/ Konstantin Batygin

Видео: Instagram/ yurydud