Юрий Дудь третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ

Российский журналист Юрий Дудь в третий раз получил премию журнала GQ "Человек года". Премия досталась ему, как документальному режиссеру и главному лицу российского YouTube.
Во время своей благодарственной речи он попросил не молчать о политических проблемах в России.
По словам журналиста, молчание больше "не спасительный оберег", прийти могут даже в дома, которые находятся на Рублево-Успенском шоссе.
А если нет разницы, то я не понимаю, почему нам надо встречать беспредел молчанием, а не лицом к лицу.
Юрий Дудь
Ранее Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане.
Обсуждение ( 0 )