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Юрий Дудь третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ
Сегодня, 9:41
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nastya960

Юрий Дудь третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ

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Во время своей благодарственной речи Дудь попросил не молчать о политических проблемах в России.

Российский журналист Юрий Дудь в третий раз получил премию журнала GQ "Человек года". Премия досталась ему, как документальному режиссеру и главному лицу российского YouTube.

Во время своей благодарственной речи он попросил не молчать о политических проблемах в России.

По словам журналиста, молчание больше "не спасительный оберег", прийти могут даже в дома, которые находятся на Рублево-Успенском шоссе.

А если нет разницы, то я не понимаю, почему нам надо встречать беспредел молчанием, а не лицом к лицу.

Юрий Дудь

Ранее Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане.

Теги: журнал gq, человек года, юрий дудь
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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