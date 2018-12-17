Юрий Дудь третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ

Во время своей благодарственной речи Дудь попросил не молчать о политических проблемах в России.

Российский журналист Юрий Дудь в третий раз получил премию журнала GQ "Человек года". Премия досталась ему, как документальному режиссеру и главному лицу российского YouTube.

Во время своей благодарственной речи он попросил не молчать о политических проблемах в России.

По словам журналиста, молчание больше "не спасительный оберег", прийти могут даже в дома, которые находятся на Рублево-Успенском шоссе.

А если нет разницы, то я не понимаю, почему нам надо встречать беспредел молчанием, а не лицом к лицу. Юрий Дудь

Ранее Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане.