Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о теракте в Беслане. Ролик появился на официальном YouTube-канале "вДудь".
В центре сюжета не только сама трагедия 15-летней давности, но и истории людей, которые "полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье".
1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу №1 в Беслане. Боевики заминировали здание и в течение трех дней удерживали в нем 1128 заложников – школьников, учителей и других людей, пришедших на праздничную линейку.
На третий день после прогремевших взрывов силовики ворвались со штурмом в школу и уничтожили всех террористов. В результате трагедии погибли 333 человека, в том числе 186 детей. Еще более 800 получили травмы, многие остались инвалидами.
Ранее мы писали, что в Петербурге почтили память жертв теракта в школе Беслана.
Фото: кадр из фильма
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