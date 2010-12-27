Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане

Трагедия произошла 15 лет назад и унесла жизни 333 человек.

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о теракте в Беслане. Ролик появился на официальном YouTube-канале "вДудь".

В центре сюжета не только сама трагедия 15-летней давности, но и истории людей, которые "полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье".

1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу №1 в Беслане. Боевики заминировали здание и в течение трех дней удерживали в нем 1128 заложников – школьников, учителей и других людей, пришедших на праздничную линейку.

На третий день после прогремевших взрывов силовики ворвались со штурмом в школу и уничтожили всех террористов. В результате трагедии погибли 333 человека, в том числе 186 детей. Еще более 800 получили травмы, многие остались инвалидами.

Ранее мы писали, что в Петербурге почтили память жертв теракта в школе Беслана.

Фото: кадр из фильма